Rona: Raser (23) mit 144 km/h in 80er-Zone erwischt

Am Donnerstagmorgen führte die Kantonspolizei Graubünden in Rona ausserorts eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Ein Autofahrer wurde dabei vom Messgerät erfasst. Das Auto des 23-Jährigen wurde um 6.39 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Rona und Mulegns mit einer Geschwindigkeit von 144 Stundenkilometern gemessen. Auf der Ausserortsstrecke gilt die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Die Kantonspolizei Graubünden hielt den 23-Jährigen an und bringt ihn bei der Staatsanwaltschaft Graubünden zur Anzeige. Dem in der Schweiz wohnhaften Kroaten wurde der Führerausweis durch die Kantonspolizei Graubünden an Ort und Stelle abgenommen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.