Güttingen TG: Raser (23) mit 185 km/h in 80er-Zone unterwegs – Auto eingezogen

Die Kantonspolizei Thurgau führte am Sonntagnachmittag an der Kantonsstrasse zwischen Güttingen TG und Kesswil TG Geschwindigkeitsmessungen durch. Kurz vor 16.15 Uhr wurde ein Auto in Richtung Kesswil TG mit einer Geschwindigkeit von 185 Kilometern pro Stunde gemessen, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung am Montagnachmittag schreibt.