Münchenstein BL: Raser (25) mit 188 km/h gemessen, positiv auf Alkohol und Kokain getestet

Die Baselbieter Polizei zog am Sonntagnachmittag auf der A18 einen Raser aus dem Verkehr. Er wurde von einer mobilen Kontrolle mit 188 km/h gemessen.

Am Sonntagnachmittag stoppte die Baselbieter Polizei in Münchenstein einen Raser, der mit massiv übersetzter Geschwindigkeit auf der Autobahn A18 in Richtung Reinach unterwegs war. Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern überschritt der 25-jährige Raser nach Abzug der Toleranz um 83 km/h.