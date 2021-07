Strafgericht BL - Raser (29) wollte Beifahrerin mit Driftmanövern imponieren

Das Ende einer Raserfahrt: Am 3. September krachte dieser Mercedes in Liestal gegen mehrere Lichtpfosten, Strassenschilder und eine Hydranten.

Am 3. September 2018 verlor der Lenker eines Mercedes in Liestal die Herrschaft über sein Fahrzeug und verunfallte spektakulär.

In der Polizeimeldung hiess es, der 26-jährige Personenwagenlenker habe am Abend des 3. September 2018 nach der Ausfahrt aus dem Schauenburgerkreisel «aus noch unklaren Gründen» die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und sei dann auf der Rheinstrasse mit mehreren Strassenlaternen und einem Hydranten kollidiert. Dabei seien er und ein Beifahrer verletzt worden.

Raser und Autohändler

Warum sich der Beschuldigte, der im Autohandel tätig ist, zu diesem Manöver hinreissen liess, ist unklar. Der Unfallwagen war mit einer U-Nummer, also einem Händlerschild versehen. Wenn er damit eine potentielle Kundin beeindrucken wollte, ging das Geschäft in die Hose. Mit seiner «waghalsigen und rücksichtslosen Fahrweise» habe er das Leben der Beifahrerin «vorsätzlich und in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr gebracht», so die Anklage. Dass sie dabei «nur» ein Schleudertrauma erlitt, sei einzig dem Zufall zu verdanken.