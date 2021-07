Suhr AG - Raser (40) mit 110 km/h innerorts geblitzt

Die Polizei stoppte am Donnerstag in Suhr AG einen Raser.

Die Regionalpolizei führte am Donnerstag in Suhr AG eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Unter anderem wurde auf der Bernstrasse West ein Raser geblitzt, welcher mit 110 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, handelt es sich beim verantwortlichen Fahrzeuglenker um einen 40-jährigen Türken.