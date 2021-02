Ein Autofahrer ist mit 140 km/h im 80er-Bereich an der Neuenkirchstrasse in Emmenbrücke in eine Geschwindigkeitskontrolle der Luzerner Polizei geraten, teilt diese mit. Der Autofahrer war am Mittwochmorgen gegen neun Uhr von Emmenbrücke nach Neuenkirch unterwegs, als er mit 60 km/h zu viel erwischt wurde, heisst es in der Mitteilung weiter.