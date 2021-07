Raser donnerte in St. Gallen mit 89km/h durch 30er-Zone

Rund 30 Minuten später wurde eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen im Zuge einer Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug auf den Selbstunfall an der Zwinglistrasse aufmerksam. Beim verunfallten Fahrzeug handelte es sich um den Mercedes C 63 S AMG, welchen die Stadtpolizei zuvor kontrollieren wollte. Das Auto prallte frontal gegen eine Stützmauer. Es entstand Sachschaden in der Höhe von geschätzt CHF 77’000.

Lenker fuhr massiv zu schnell

Zum Unfall gibt es nun neue Erkenntnisse. Der zur Tatzeit 22-jährige Unfallverursacher wurde als fahrfähig eingestuft, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung heisst. Die Polizei stellte das Auto sowie das Handy des 22-Jährigen sicher. Dabei stellte man fest, dass das Handy zurückgesetzt worden war, um allfällig gespeicherte Daten zu löschen. Spätere, umfangreiche Auswertungen zeigten Geschwindigkeiten von 174.9 km/h bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit 50 km/h und von 89 km/h in einer 30er-Zone. Bei der Durchsuchung des Mercedes fand die Polizei eine sogenannte «Dragy Box». Diese dient der Aufnahme von Beschleunigung und Geschwindigkeiten, die via GPS aufgezeichnet und an ein Smartphone geschickt sowie später zur Veröffentlichung geteilt werden können.