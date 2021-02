Auf der Schaffhausenstrasse in Neftenbach hat die Polizei mehrere Schnellfahrer erwischt.

Mit einem Lasermessgerät haben Polizisten am Wochenende auf der Schaffhausenstrasse in Neftenbach die Geschwindigkeit kontrolliert – und dabei mehrere Schnellfahrer angehalten. Am Samstag fuhr ein 21-jähriger Schweizer mit 120 statt 80 km/h vorbei, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Er wurde angehalten und musste den Führerausweis auf Probe auf der Stelle abgeben. Mit 115 sowie 106 km/h waren zwei weitere Lenker zu schnell unterwegs. Gegen sie laufen Verfahren bei Statthalteramt oder Staatsanwaltschaft.