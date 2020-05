Raser hatte Fahrausweis erst auf Probe

Silvaplana/La Punt GR, 02.05.2020: Die Kapo GR hat am Samstag in Silvaplana und La Punt zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Acht Lenker wurden angehalten und geahndet. Sie waren alle zu schnell. Die in der Region wohnhaften oder arbeitenden Lenker mussten allesamt ihre Fahrausweise an Ort und Stelle abgeben oder deren Fahrberechtigung wurde aberkannt. Ein Lenker war als Raser unterwegs, er hatte nur einen einen Fahrausweis auf Probe. Die erzielten Geschwindigkeiten wiesen Werte, nach Abzug der Messtoleranzen, zwischen 118 bis 149 km/h auf.