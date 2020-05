Neftenbach ZH

Raser mit 161 km/h ausserorts geblitzt

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagabend in Neftenbach Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und einen Raser sowie zwei Schnellfahrer gestoppt.

Verkehrspolizisten der Kantonspolizei Zürich führten am Montagabend im Ausserortsbereich in Neftenbach ZH Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei erwischten sie einen Autofahrer mit 164 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, wurde er angehalten und zur Befragung in den Polizeiposten gebracht.