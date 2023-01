Felben-Wellhausen TG : Raser mit 222 km/h erwischt – er hatte den Fahrausweis nur auf Probe

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Donnerstag auf der Autobahn A7 bei Felben-Wellhausen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt und ein Auto mit 222 km/h gemessen.

Anlässlich einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Kreuzlingen wurde am Donnerstag gegen 12.15 Uhr ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 222 km/h erfasst. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 95 Stundenkilometer, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mitteilte.