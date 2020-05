Polizeimeldungen Ostschweiz

Diese Autos sind mit 220 km/h unterwegs

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Wochenende drei Raser aus dem Verkehr gezogen. Zwei der Raser fuhren nur mit wenigen Metern Abstand hintereinander. Der dritte war ein Töfffahrer.

Steinach SG, 08.05.2020: Ein unbekannter und mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Freitagabend in Steinach SG den Volg-Laden überfallen. Er erbeutete 1000 Franken Bargeld und eine Stange Zigaretten. Danach flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau führten am Freitag auf der Autobahn A7 bei Wiesendangen eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Kurz vor 19 Uhr passierte ein Autofahrer die Messstelle mit 220 km/h in Richtung Konstanz. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der 20-jährige Schweizer die erlaubte Geschwindigkeit um 93 km/h, was einem Raserdelikt entspricht, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Unmittelbar dahinter folgte ein weiterer Autofahrer mit ähnlich hoher Geschwindigkeit. Der 24-jährige Italiener hielt laut der Polizei nur einen Abstand von wenigen Metern zum vorderen Fahrzeug ein.



Am Samstagabend um 20 Uhr wurde ein Töfffahrer zwischen Schönenbaumgarten und Dettighofen ausserorts mit einer Geschwindigkeit von 165 km/h gemessen. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der 28-jährige Schweizer die erlaubte Geschwindigkeit um 78 km/h, was ebenfalls einem Raserdelikt entspricht.



Alle drei Lenker werden bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Ihre Fahrausweise respektive Fahrausweise auf Probe wurden zu Handen des Strassenverkehrsamts eingezogen.