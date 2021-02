1 / 2 Der Mann flüchtete mit einem roten VW Golf vor der Polizei. 20M-Community Vor dem Bezirksgericht Bülach steht ein 33-jähriger Schweizer, der bei einer einstündigen Flucht vor der Polizei haarscharf einem Unfall mit wahrscheinlicher Todesfolge entgangen war. Bild: Hochbauamt Kanton Zürich, Mark Röthlisberger

Darum gehts Ein Autofahrer verursachte auf der Flucht vor der Polizei eine Reihe von Verkehrsdelikten.

In einem Fall prallte er bei einem Überholmanöver fast mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

Der Beschuldigte soll dafür für vier Jahre ins Gefängnis, verlangt der Staatsanwalt.

Der heute 33-jährige Schweizer aus dem Zürcher Unterland war an einem Morgen im November 2017 unter Kokaineinfluss mit seinem VW Golf unterwegs, als in einer engen Strasse in Eglisau ein Postauto entgegenkam. Da die Strasse zum Kreuzen zu schmal war, hielt das Postauto an und der Beschuldigte «würgte» durch und streifte dabei das Postauto.

Der in der Finanzbranche tätige Mann befürchtete eine Urin- und Drogenkontrolle und setzte seine Fahrt fort. Doch schon bald darauf verlor er zum ersten Mal die Herrschaft über seinen Wagen und prallte in einen Bordstein und fuhr über den Garten der angrenzenden Liegenschaft.

Als ihn eine inzwischen aufgebotene Polizeipatrouille mit Blaulicht und Matrixleuchte «Stop Polizei» zum Anhalten aufforderte, raste er mit 140 km/h davon. Dabei überholte er auf der Glattfelderstrasse in Zweidlen einen Lastwagen, obwohl die Sicht total verdeckt war. Ein entgegenkommender Mercedes konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen. Der Abstand der beiden Autos betrug 40 Zentimeter – «haarscharf an einem Unfall mit wahrscheinlicher Todesfolge vorbei», schreibt Raser-Staatsanwalt Jürg Boll in der Anklageschrift.

Mit 80 km/h in den Kreisel hinein

Der Mann fuhr nun mit hohem Tempo Richtung Weiach, wobei die durchschnittliche Geschwindigkeit 145 km/h betrug. Im Dorf war der Beschuldigte auf einer Strecke von fast vier Kilometern mit über 100 km/h unterwegs, vorbei an Einmündungen, Fussgängerstreifen, Baustelle und Postautohaltestelle. Dabei fuhr er an einem Verkehrsteiler links vorbei und überholte trotz Sicherheitslinie ein Auto.

Die Flucht endete nach rund einer Stunde im benachbarten Dorf Kaiserstuhl AG, wo der Beschuldigte mit Tempo 80 km/h in einen Kreisel hineinraste. «Bei sportlicher Fahrweise könnte man mit 27 km/h durch diesen Kreisel fahren», steht in der Anklageschrift. Und weiter: «Theoretisch könnte ein ausgebildeter Rennfahrer mit 70 km/h in den Kreisel hinein- und mit 61 km/h wieder herauskommen.» Da der Beschuldigte die physikalische Limite überschritt, streifte er den linken Bordstein des Kreisels, geriet ins Schleudern und kam schliesslich am Bahnbord der SBB-Linie zum Stillstand.

Polizeihund fand ihn nach kurzer Flucht

Daraufhin flüchtete der Lenker zu Fuss zu einem nahegelegenen Bauernhof. Die Poliziste n sicherten den Hof und suchten mit einem Diensthund die Umgebung nach dem Flüchtigen ab , wie die Kantonspolizei Zürich damals in einer Medienmitteilun g schrieb. Dabei hörten sie vom Rheinufer her plötzlich ein Hilfeschrei eine s Mannes und der Diensthund «Hero von der Hagenmühle» fand den Flücht i gen i m Gebüsch der steil abfallenden Rheinuferböschung . Er l iess sich von der Polizei widerstandslos fest nehmen.