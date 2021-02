Alvaschein, 14.02.2021; Die Kantonspolizei Graubünden führte am Sonntag auf der Schinstrasse Geschwindigkeitskontrollen durch. 20 Autofahrer werden zur Anzeige gebracht, wovon sechs mit einem Entzug des Fahrausweises rechnen müssen. Bei einem Autofahrer konnte das Messgerät eine Geschwindigkeit von 150 km/h netto feststellen, was 70 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ist.

