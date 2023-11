Ikea-Parkplatz-Raser: Günther A. muss fünf Jahre in Haft

Der Wagen kam auf dem Ikea-Parkplatz in Augsburg zum Stehen, zwei weitere Frauen konnten sich gerade noch so in Sicherheit bringen.

Hätte Günther A. (55) an jenem 22. August 2022 ein bisschen weniger Geltungssucht und dafür ein bisschen mehr Verstand gehabt, wäre die damals 21-jährige Ronja heute mit hoher Wahrscheinlichkeit noch am Leben. Stattdessen war es A. ein grosses Anliegen, zu zeigen, was sein aufgemotzter Mercedes GL63 so alles kann: Mit 145 km/h fuhr der KFZ-Mechaniker durch Augsburg, anstatt die Potenz seines Wagens erst auf der Autobahn zu demonstrieren. In einer Linkskurve kam der Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Holzzaun und krachte auf einem Ikea-Parkplatz in einen Einkaufswagen-Unterstand. Die Fahrt dauerte gerade mal 20 Sekunden. Das berichtet die «Bild».