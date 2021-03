BRIG-GLIS VS : Raser wird bei Radarkontrolle mit 165 km/h in 80er-Zone gemessen

Bei einer Radarkontrolle der Kantonspolizei Wallis wurde ein Autofahrer mit 165 Stundenkilometern gemessen. Erlaubt waren 80. Sein Führerschein wurde ihm auf der Stelle entzogen.

Der Raser war auf der Überlandstrasse in Brig-Glis VS unterwegs.

Am Sonntagnachmittag führte die Kantonspolizei Wallis auf der Überlandstrasse in Brig-Glis VS eine Radarkontrolle durch. Während der Kontrolle wurde ein 37-jähriger Oberwalliser mit einer Geschwindigkeit von 165 Stundenkilometern gemessen. Erlaubt waren 80 km/h. Der Führerschein des Mannes wurde ihm auf der Stelle entzogen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft sowie bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt verzeigt. «Die Kantonspolizei wird auch weiterhin Kontrollen durchführen, welche sich auf präventive Massnahmen und auf gezielte Repression gegen Lenker richten, die andere Verkehrsteilnehmer gefährden», teilt die Kapo Wallis in einer Medienmitteilung am Donnerstag mit.