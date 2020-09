Gerichtsurteil : Raser wird in 14 Minuten dreimal geblitzt

Weil er in kurzer Zeit mehrfach geblitzt worden war, hat das Luzerner Kriminalgericht einen Mann verurteilt. Er kriegt 20 Monate bedingt und eine Busse.

… auch auf der Schädrütistrasse, die sich in der Nähe befindet.

Erwischt wurde der Mann auf der St.-Anna-Strasse in Luzern und …

Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Schnellfahrer, der in einem Wohnquartier in der Stadt Luzern innerhalb einer Viertelstunde drei Mal geblitzt worden ist, zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten bedingt sowie zu einer Busse von 3000 Franken verurteilt.

Das Gericht sprach den 27-jährigen Inder, der wieder in seiner Heimat lebt, des Rasertatbestands sowie der mehrfachen groben Verletzung von Verkehrsregeln schuldig. Der Prozess wurde im abgekürzten Verfahren durchgeführt, der Beschuldigte hatte die ihm vom Staatsanwalt vorgeworfenen Delikte und die beantragte Strafe akzeptiert. Das Urteil ist rechtskräftig.

Der Beschuldigte ist in der Darstellung der Staatsanwaltschaft richtiggehend durch die Nacht gerast. Im Oktober 2018 wurde er um 5.10 Uhr, 5.18 Uhr und 5.24 Uhr auf der St.-Anna- und der Schädrütistrasse geblitzt. Einmal fuhr er netto 72 km/h zu schnell, einmal 36 km/h und einmal 20 km/h. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 50 km/h.

Bereits zuvor mehrfach gebüsst

Im Auto befanden sich mehrere Mitfahrer. Der Beschuldigte gab an, dass er die Strecke, die er gefahren sei, nicht gekannt habe. Zudem sei ein Auto, das er überholt habe, ebenfalls zu schnell gefahren. Dass er in einem Wohnquartier bei Dunkelheit ohne Streckenkenntnisse mit überholter Geschwindigkeit ein Auto überholt habe, zeige deutlich die verantwortungslose Fahrweise des Beschuldigten, hiess es dazu in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft.