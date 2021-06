Lockerungen bei neuer Variante - Rasselt die Schweiz im Herbst erneut blind in die nächste Welle?

«30 Prozent Ungeimpfte genügen, damit die Fallzahlen in die Höhe gehen», so ein Virologe der Taskforce.

Parallel zu den Öffnungen gewinnt die Delta-Variante an Terrain. In der Schweiz hat sich die Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Ende Mai beinahe verdreifacht. In Grossbritannien greift die Delta-Variante weiter um sich: Die Gesundheitsbehörde meldete am Freitag über 16’000 Neuansteckungen mit der Mutation, die im Vergleich zur Alpha-Variante als ansteckender gilt.