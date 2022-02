Strafgericht BS – Rassendiskriminierung, «sexistisches Bashing» – Eric Weber verurteilt

Vor dem Rathaus zog Weber über Frauen, Ausländer und Behörden her. Beide Videos landeten in den sozialen Medien. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass er sie bewusst veröffentlicht hatte.

Eric Weber wurde am Freitag vom Basler Strafgericht verurteilt.

Das Gericht sprach ihn in der Mehrheit der Anklagepunkte schuldig. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am Freitag musste sich der rechtsextreme Basler Grossrat Eric Weber vor dem Strafgericht verantworten.

Das Strafgericht Basel-Stadt verurteilte den rechtsextremen Grossrat Eric Weber am Freitag zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 25 Franken bei einer Probezeit von drei Jahren. Zudem muss er drei Politikerinnen Genugtuungen von insgesamt 5300 Franken entrichten. Wegen eines Flyers und Tiktok-Videos mit fremdenfeindlichen Aussagen musste Eric Weber sich wegen mehrfacher Rassendiskriminierung verantworten.

Zudem klagte Nationalrätin Sibel Arslan (GB) gegen Weber, weil er sie vor dem Eingang ihres damaligen Wohnsitzes verbal angegriffen hatte – auch davon wurde ein Video verbreitet. Darin sah die Staatsanwaltschaft Beschimpfung, üble Nachrede und Drohung. Schliesslich zeigten ihn auch zwei Grossrätinnen an, weil er über sie in einem Video hergezogen war. Die Anklage lautete auf Verleumdung, üble Nachrede und Beschimpfung.

Entschuldigung und «selber schuld»

Wie bei seinen Reden im Grossen Rat sprach Weber am Freitag oft ausschweifend und selten zum Thema. Er musste mehrfach von Einzelrichter René Ernst zurechtgewiesen werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass er zu seinen Aussagen in den Videos steht. Bei Sibel Arslan hatte er sich entschuldigt und deswegen auch keine Strafe erwartet. Die Grossrätinnen hatte er nicht namentlich genannt, weshalb sie «selber schuld» seien, wenn sie sich angesprochen fühlten. Er versprach jedoch, dass er sich nicht mehr filmen lassen werde.

Unbedingte Freiheitsstrafe verlangt

Weil frühere Strafen, etwa wegen Wahlfälschung, keinerlei Einfluss auf Webers Verhalten gehabt hätten, erachtete die Staatsanwaltschaft nur eine unbedingte Freiheitsstrafe als zielführend. Entsprechend forderte sie 140 Tage Gefängnis sowie eine Geldstrafe und eine Busse. Weber habe in seiner Rolle als Grossrat seine Kolleginnen nicht als Politikerinnen, sondern als Personen angegriffen. Weber wolle in einem privaten Rachefeldzug ihm unbequeme Frauen niedermachen, sie dem Spott aussetzen – möglichst so, dass sie sich nicht wehren könnten. Seine Motive seien sexistisch, wahre Reue oder Einsicht habe er nicht gezeigt.