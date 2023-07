Gewalt und Rassismus gegen Mitarbeitende: Café schliesst Stand am Gurtenfestival vorzeitig

Ein Berner Café und Kulturtreffpunkt verkündete am Samstagabend, dass ihr Stand auf dem Gurtenfestival mit sofortiger Wirkung schliesse. Der Grund: Rassismus und Gewalt gegen Mitarbeitende. Laut einem Statement, welches das Café Révolution auf den sozialen Medien veröffentlichte, wollen die Inhaberinnen des Cafés damit ihre Mitarbeitenden schützen. «Das Ausmass der Gewalt und des Rassismus, mit dem wir konfrontiert wurden, überstieg, was wir unserem Team und uns zumuten wollten. Wir können es nicht mit gutem Gewissen verantworten, ein Team von Schwarzen und schwarz gelesenen Menschen dem auszusetzen», ist zu lesen. Was genau vorgefallen sei, bleibt unklar. Auf Anfragen von 20 Minuten reagierte das Café Révolution nicht.

«Es tut uns ausserordentlich leid»

Gewaltschutzkonzepte gefordert

«Das Festival muss definitiv über die Bücher gehen», sagt Mandy Abou Shoak, Expertin für Gewaltprävention. Sie fordert die Entwicklung von Gewaltschutzkonzepten in Zusammenarbeit mit Fachpersonen. «Es stimmt mich traurig, dass wir nach wie vor in einer Gesellschaft leben, in der Gewalterfahrungen für Frauen im Allgemeinen, aber insbesondere auch für schwarze Frauen, an der Tagesordnung sind, auch an Festivals.»