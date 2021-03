Der Samstagnachmittag endete für Jude Bellingham aus sportlicher Sicht enttäuschend. Doch weder sein verschuldeter Handelfmeter im Spiel gegen Köln, noch das ernüchternde Unentschieden gegen den Abstiegskandidaten stehen nur annähernd auf einer Stufe mit dem, was sich der Engländer nach der Partie in den sozialen Netzwerken anhören musste.

Der 17-Jährige erhielt im Anschluss an das 2:2 beim 1. FC Köln auf Instagram rassistische Emojis zugeschickt und publizierte die Beleidigungen daraufhin mit dem Hinweis «Nur ein weiterer Tag in sozialen Medien...». Borussia Dortmund stand seinem Schützling umgehend zur Seite und twitterte daraufhin «Rassismus ist keine Meinung!» und schrieb «Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen @BellinghamJude.»

Rassismus-Vorwürfe gegen Rangers-Spieler

Das Thema Rassismus im Fussball flammte erst vor wenigen Tagen erneut auf, als es bei der Europa-League-Partie der Glasgow Rangers gegen Slavia Prag am letzten Donnerstag zu hitzigen Szenen kam. Im Anschluss an die Begegnung beteuerte der dunkelhäutige Rangers-Profi Glen Kamara von Slavia-Spieler Ondrej Kudela rassistisch beleidigt worden zu sein.

YB und der FC St. Gallen mit Anti-Rassismus-Aktionen

Die Vorfälle in Glasgow und die Beleidigungen im Internet gegen Jude Bellingham zeigen, dass Diskussionen um diskriminierende und rassistische Diffamierungen immer noch hochaktuell sind. Im Rahmen rund um den alljährlichen internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März setzen auch Clubs aus der Super League und die Schweizer Nati ein deutliches Zeichen gegen Rassismus.

Beim FC St. Gallen trugen am Samstag sämtliche Akteure der Herrenmannschaft, des Frauenteams und der U21-Equipe in ihren jeweiligen Partien eine Armbinde mit der Aufschrift «NO TO RACISM». Schweizer Meister YB engagiert sich seit Jahren gegen Diskriminierung und unterstreicht am Sonntag beim Heimspiel gegen den FCZ mit einem eigens angefertigten Spezialtrikot ebenfalls sein Engagement gegen Rassismus. Auf den Shirts der Berner sind Anti-Diskriminierungs-Botschaften in den Muttersprachen der YB-Spieler auf den Rückennummern abgedruckt.