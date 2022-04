Rassismus in der Schweiz : Schüler wegen Hautfarbe beleidigt – als er sich wehrt, wird er bestraft

Ausländer- bzw. Fremdenfeindlichkeit mit 218 und Rassismus gegenüber People of Color mit 207 Fällen waren die häufigsten Diskriminierungsmotive.

Benachteiligungen und Beschimpfungen waren im vergangenen Jahr die häufigsten Diskriminierungsformen, wie das Eidgenössische Departement des Innern EDI am Sonntag mitteilte. Die am meisten genannten Motive blieben demnach Ausländer- bzw. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gegenüber People of Color, gefolgt von antimuslimischem Rassismus. Auffallend war die vermehrt auftretende Feindlichkeit gegenüber Menschen aus dem asiatischen Raum.

Nicht zuletzt haben Meldungen bezüglich Antisemitismus leicht zugenommen. Einige dieser Vorfälle betrafen die Leugnung und Verharmlosung des Holocausts sowie antisemitische bzw. rassistische Verschwörungstheorien, die laut EDI während der Pandemie vermehrt zirkulieren. In jedem dritten Beratungsfall stellten die Beratungsstellen ausserdem eine Mehrfachdiskriminierung aufgrund des Rechtsstatus, des Geschlechts und/oder der sozialen Stellung fest.

Immer mehr Betroffene wenden sich an Beratungsstellen

Das Beratungsnetz für Rassismusopfer Humanrights.ch nennt auch ein konkretes Beispiel eines rassistisch motivierten Vorfalls. So wandte sich ein Vater an eine Beratungsstelle, nachdem sein Sohn von Mitschülern wiederholte und massive verbale Angriffe bezüglich seiner Hautfarbe erlebte. Weil sich der Sohn verbal gegen diese Angriffe wehrte, ergriff die Schule gegen ihn Disziplinarmassnahmen und ignorierte dabei die verbalen rassistischen Attacken der Mitschüler. Im Rahmen einer Mediation behandelte die Beratungsstelle mit dem betroffenen Schulpersonal das Thema Rassismus im Schulkontext. Daraufhin entschied sich die Schule, das Thema mit Lehrpersonen, sämtlichen Klassen sowie Eltern zu bearbeiten. Ein Schulsozialarbeiter steht nun dem betroffenen Schüler zur Seite und die Disziplinarmassnahmen wurden aufgehoben.



Die Bereitschaft von Menschen, sich an eine Beratungsstelle zu wenden, nehme jedes Jahr zu. So verzeichnete das Beratungsnetz für das Berichtsjahr 2021 im Vergleich zu noch vor zwei Jahren einen Anstieg von rund 180 Fällen. Dies verdeutlicht die zentrale Bedeutung der Beratungsstellen für die Unterstützung und Begleitung von Betroffenen, Angehörigen, Fachpersonen sowie Zeuginnen und Zeugen.

