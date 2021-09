Verein entschuldigt sich : Rassismus-Skandal beim FC Wil – Präsident Weber beleidigte Xamax-Spieler

Wil-Präsident Maurice Weber hat im Mai beim Auswärtsspiel in Xamax rassistische Äusserungen von sich gegeben. Der Verein bestätigt den Vorfall und entschuldigt sich.

Gegenüber 20 Minuten bestätigt der FC Wil den Vorfall: «Leider hat sich unser Präsident in einem Spiel in Neuenburg nicht an die ethischen Grundsätze des Vereins gehalten. In der Emotionalität des Spiels entfuhr ihm ein nicht tolerierbarer Zwischenruf mit diskriminierendem Hintergrund.»