Geleakte Mail: Rassismus-Vorwürfe gegen PSG-Trainer Galtier

Die Mail von Fournier an Dave Brailsford, dem Sportchef von Club-Eigentümer Ineos, stammt aus August 2021 kurz nach dem Amtsantritt von Galtier.

In einer von Galtiers Anwalt veröffentlichten Erklärung gegenüber französischen Medien sagte der Coach, er sei «fassungslos, von dem beleidigenden und verleumderischen» Bericht zu erfahren.

Galtier kündigte rechtliche Schritte an.

Nach einer geleakten Mail sind Rassismus-Vorwürfe gegen Trainer Christophe Galtier vom französischen Fussball-Meister Paris Saint-Germain laut geworden. Hintergrund ist ein Vorfall während seiner Zeit beim Club OGC Nizza in der Vorsaison. Französische Medien hatten am Mittwoch aus einer publik gewordenen Mail des damaligen Nizza-Sportdirektors Julien Fournier an die Club-Eigentümer zitiert.