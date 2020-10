«Rassismus hat auf unseren Fussballplätzen nichts verloren»

Für IFV-Präsident Urs Dickerhof ist es «wichtig und richtig», das Spiel zu wiederholen, also in einer sportlichen Entscheidung auf dem Feld werten zu lassen und nicht etwa mit einer Forfait-Niederlage am grünen Tisch. Denn: «Wir zeigen damit, dass man mit einer solchen Aktion, wie sie in Goldau geschah, nichts bewirken kann. Rassismus hat auf unseren Fussballplätzen nichts verloren», sagt Dickerhof.