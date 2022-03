ETH Zürich – «Rassistisch und transphob» –Kreuzworträtsel empört Studierende

«Wir sind schockiert und betroffen, dass solche Inhalte in unserem Magazin gelandet sind», sagt Anna Weber, Redaktionsleiterin des «Polykum». «Sie entsprechen nicht unseren Werten und hätten nie gedruckt werden dürfen.» Das Kreuzworträtsel werde von unabhängigen ehemaligen ETH-Studierenden erstellt. «Solche Vorfälle sind zuvor noch nie vorgekommen.» Das Rätsel werde von einer unabhängigen Instanz gegengeprüft. Diese lege ihr Augenmerk darauf, ob das Rätsel funktioniere, nicht auf inhaltliche Kriterien. Nun will die Zeitschrift ihren Überprüfungsprozess anpassen und in der nächsten Ausgabe statt des Rätsels eine Stellungnahme drucken.

Auch die ETH selbst findet das Kreuzworträtsel inakzeptabel: «Die Lösungswörter sind äusserst respektlos», so Sprecher Markus Gross. Laut Giulia Reimann von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus ist es stossend, dass in einem Kreuzworträtsel abwertende und rassistische Begriffe als Lösungswörter verwendet werden. «Es zieht die Bekämpfung von Diskriminierung ins Lächerliche und kann bei der Leserschaft zu Desensibilisierung führen.»

Fremdenfeindliche Mail an der HSG

Auch an der Universität St. Gallen (HSG) kam es kürzlich zur Verbreitung von diskriminierenden Inhalten. Dort wurde eine E-Mail in Umlauf gebracht, in der ein unbekannter Verfasser die Studierenden dazu aufforderte, keine Ausländer zum Präsidenten der Studentenschaft zu wählen. «Wir dürfen nicht zulassen, dass schmutzige Griechen und Tschechen gewinnen. Die Schweiz gehört den Schweizern und es darf nicht zugelassen werden, dass kein Schweizer das Amt des Präsidenten angehen darf», heisst es in der E-Mail. Die HSG, die Kandidierenden und die Studentenschaft distanzierten sich von der E-Mail.