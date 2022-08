Rote Fabrik: Rassistische Deko an Street-Parade-Party? DJ Jenny Cara sagt Auftritt ab

1 / 4 Wie die Gruppe Linke PoC auf Instagram schreibt, stellten die Veranstalter der legendären Lethargy-Party eine sogenannte «Mammie» auf. Instagram/linkepoc Auswirkungen hat das nun auch auf das Line-up am Lethargy-Festival. So hat DJ Jenny Cara ihren Auftritt via Instagram aus persönlichen Gründen abgesagt. Screenshot Die 29. Street Parade steigt am Samstag unter dem Motto «Think». Verein Street Parade Zürich

Darum gehts Nach einem Eklat um eine rassistische Karikatur am Festival in der Roten Fabrik sagte eine DJane, die sich gegen Rassismus und Sexismus im Nachtleben einsetzt, ihren Auftritt ab.

Die Rote Fabrik entschuldigte sich in der Zwischenzeit auf Instagram. Der Vorfall werde nun intern weiterbehandelt.

Aufregung um die legendäre Lethargy-Party, die seit 20 Jahren am Street-Parade-Weekend in der Roten Fabrik stattfindet: Wie die die Gruppe Linke PoC auf Instagram schreibt, stellten die Veranstalter eine Puppe, die eine sogenannte «Mammie» darstellen soll, auf. Beim Begriff handelt es sich um eine abwertende Bezeichnung für afrikanische Kindermädchen, deren Erscheinungsbild und Kleidungsstil einem bestimmten, rassistischen Stereotyp entsprechen. Seinen Ursprung hat das Wort in den Kolonialzeiten der Vereinigten Staaten im 18. Jahrhundert, als weibliche Sklaven in weissen Haushalten die Betreuung und Erziehung der Kinder übernehmen mussten.

«Dies ist diskussionslos diskriminierend», schreibt die Gruppe Linke PoC zum Bild. Die Puppe sei zwar umgehend entfernt worden, vor Ort sei man jedoch nicht ernst genommen worden. Auswirkungen hat das nun auch auf das Line-up am Lethargy Festival. So hat DJ Jenny Cara ihren Auftritt via Instagram aus persönlichen Gründen abgesagt. Die Zürcherin ist eine der international erfolgreichsten DJs in der Schweiz und kämpft gegen Rassismus und Sexismus im Nachtleben. So führt sie mit einer Partnerin das Studio Kali, eine Anlaufstelle für Antidiskriminierung und Gleichstellung im Nachtleben und in der Konzertbranche, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt.

«Rassismus hat nirgends Platz»

Noch am Freitagabend entschuldigte sich die Rote Fabrik auf Instagram: «Als alternativer Veranstaltungsort wollen wir ein diverses und inklusives Programm anbieten, wo sich alle Menschen, insbesondere jene, die in der breiten schweizerischen Gesellschaft Unterdrückung erfahren, wohl und sicher fühlen können […]», so die Rote Fabrik. «Das hat hier klar nicht funktioniert. Dafür entschuldigen wir uns – Rassismus hat nirgends Platz, nicht in der Roten Fabrik und nicht woanders.» Dass der Vorfall nicht mit einer Entschuldigung abgeschlossen ist, sondern Konsequenzen erfolgen müssen, sei klar. Der Vorfall werde intern weiterbehandelt.

Auch das Lethargy Festival entschuldigt sich auf Instagram: «Beim Aufbau des Festivals wurde von einem Mitglied einer Dekogruppe eine Figur aufgestellt, die unpassend und verletzend wirkt. Wir entschuldigen uns dafür in aller Form.» Die Figur sei bereits vor Publikation des Social-Media-Beitrags dazu entfernt worden. «Das Lethargy Festival setzt sich seit Beginn für Respekt und Toleranz ein», so die Organisatoren.