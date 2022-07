Rassistische Kommentare bei der Alba-Berichterstattung – es tut uns leid!

Unter der Berichterstattung des albanisch-kosovarischen Musikfestivals Alba wurden rassistische Kommentare von Leser*innen veröffentlicht. Es tut uns ausgesprochen leid, dass diese Kommentare online waren und unsere Leser*innen mit Wurzeln in Kosovo oder in Albanien verletzt haben.

Obwohl das Kommentarfeld von der Redaktion so eingestellt worden war, dass jeder Kommentar vor der Veröffentlichung neben der Prüfung durch den Algorithmus zusätzlich durch unser Moderationsteam gesichtet werden musste, waren am Samstag unter unserem Artikel rassistische Kommentare zu lesen, die sich gegen die albanische und kosovarische Community in der Schweiz richteten. Es ist absolut unbestritten, dass diese Kommentare diskriminierend sind und unserer Netiquette eindeutig widersprechen. Es tut uns ausgesprochen leid, dass diese Kommentare während kurzer Zeit online waren und unsere Leser*innen mit Wurzeln in Kosovo oder in Albanien verletzt haben. Diese Äusserungen machen uns als Mitarbeitende ebenfalls betroffen und wütend.