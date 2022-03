Eckt seit Jahren an – Rassistische und sexistische Aussagen schüren Wut auf Oliver Pocher

1 / 6 Oliver Pocher wurde am Samstag von Fat Comedy (22) ins Gesicht geschlagen. DUKAS Der Grund für die Attacke: Der Musiker ist mit den früheren Aussagen des Komikers nicht einverstanden – und damit ist er nicht der Einzige. DUKAS Der 44-Jährige fiel in der Vergangenheit schon öfter mit kontroversen Meinungen auf. DUKAS

Darum gehts: Oliver Pocher wurde am Samstag von Omar alias «Fat Comedy» (22) ins Gesicht geschlagen.

Der Grund dafür: Der Tiktoker ist mit den Haltungen und Aussagen des Komikers nicht einverstanden.

Damit ist er nicht alleine – Pocher sorgt immer wieder für Kontroversen.

Dem 44-Jährigen werden unter anderem Frauenfeindlichkeit und Rassismus vorgeworfen.

Oliver Pocher sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Kontroversen. Am Samstag platze dem Rapper «Fat Comedy» der Kragen und er schlug dem 44-Jährigen an einem Boxkampf von Felix Sturm (43) mitten ins Gesicht. Ein Video des Angriffs kursiert derzeit auf Social Media. Viele Userinnen und User kritisieren das Verhalten von Omar scharf – andere teilten seine Wut auf Pocher. Es stellt sich die Frage: Wieso ist der Komiker mancherorts so unbeliebt?

Zum ersten Mal für negatives Aufsehen sorgte Oliver Pocher im Jahr 2005. Der Deutsche war zu Gast in der Fernsehshow «Wetten, dass…» und empfahl darin einer Zuschauerin, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Wegen der Aussage «Du siehst ganz schön alt aus für dein Alter» verklagte die 30-Jährige ihn auf eine Schmerzensgeldzahlung in der Höhe von umgerechnet 25’500 Franken. Trotz einer öffentlichen Entschuldigung konnte der Konflikt nicht aussergerichtlich gelöst werden und das Hannover-Landgericht verurteilte den Moderator zu einer Entschädigung von 6000 Franken.

Aus seiner Lektion schien Pocher jedoch nichts gelernt zu haben. Drei Jahre später trat der Komiker in der Talkshow «Johannes B. Kerner» auf und witzelte ein weiteres Mal über das Aussehen der früheren Zuschauerin. Ausserdem machte er sich über seine Verurteilung lustig. Diese Aussagen führten zu einer erneuten Klage und auch in diesem Fall verlor der Moderator vor Gericht und musste wieder Schmerzensgeld zahlen.

Rassistische und frauenfeindliche Aussagen

Seit dem Vorfall bei «Wetten, dass…» wird Pocher immer wieder Frauenfeindlichkeit vorgeworfen. Nur wenige Monate später legte er in der TV-Show «Gottschalk & Friends» nochmals eines drauf. Sein Ziel: Sängerin Mariah Carey. So bezeichnete er die 53-Jährige als «Presswurst» und machte sich über ihre Cellulite lustig. Gemäss der «Stern»-Zeitschrift äusserte er sich nach seinem Auftritt völlig unverfroren: «Ich glaube, ich habe nur gesagt, was jeder im Publikum gedacht hat.»

Die Diva war jedoch nicht die einzige internationale Grösse, die von dem Deutschen unter Beschuss kam. Gemäss dem News-Portal «T-Online» sagte der Schauspieler beim Opernball in Wien im Jahr 2014 in der Gegenwart von Kanye West (44) zu dessen damaliger Ehefrau Kim Kardashian (41): «Ich will nur mit dir tanzen, wenn ‹N* in Vienna› gespielt wird», damit machte der Moderator eine rassistische Anspielung auf den Song von Kanye mit dem Titel «N* in Paris».

Pöbelt norwegische Sängerin an

Im gleichen Jahr bekam er es jedoch mit Harald Schmidt zu tun, der Pocher deutlich die Grenzen aufzeigte. In der gemeinsamen Show «Schmidt & Pocher» verschlug es dem heute 44-Jährigen kurzzeitig die Sprache, als sein Gast Reyan Sahin, Linguistik-Dozentin und Doktorandin, und besser bekannt als Rapperin Lady Bitch Ray, durch deren Catsuit ihre Pobacken scheinen, das Studio betritt. Als Geschenk brachte sie «Vaginasekret, zwei Sonntagsproduktionen, für dich» mit – und Pocher fehlten die Worte.

Als dann die norwegische Sängerin Maria Mena ihren Titel «Nevermind Me» gesungen hat, pöbelt Pocher mit Dieter-Bohlen-Stimme: «Das war megaschwer. Du hast nicht jeden Ton komplett getroffen, das weisst du selber.» Genug für seinen Kollegen Harald Schmidt, der ihn in die Schranken wies: «Das ist aber jetzt völlig uncharmant. So ne kleine, miese Type, die, wenn sie ein Vaginasekret überreicht kriegt, so klein ist mit Hut und es dann einem ausländischen Gast so reinsemmelt, der kein Deutsch versteht. Uncool.»

Doxing Vorwürfe

Im Mai 2020 wurden erstmals Doxing-Vorwürfe gegen Pocher laut. Als Doxing wird das Zusammensuchen und Veröffentlichen von privaten Informationen einer Person bezeichnet. So machte der Moderator freizügige Instagram-Videos einer Influencerin publik. Eine andere Content-Creatorin outete er gemäss der Zeitung «Zeit» als Sexarbeiterin.

In den meisten Fällen führt Doxing dazu, dass die Betroffenen einen Shit-Storm oder sogar reale Drohungen bekommen. Deutlich ersichtlich wurde dies bei Instagramerin Kim Zarwell. Als Oliver Pocher die 36-Jährige beschuldigte, ihre Followerschaft gekauft zu haben, wurde ihr Auto vandalierte und ein Drohbrief mit Beschimpfungen hinterlassen.