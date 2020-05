Aktualisiert 29.04.2020 16:00

352 Fälle

Rassistische Vorfälle haben im letzten Jahr massiv zugenommen

Die Zahl der registrierten rassistischen Vorfälle in der Schweiz hat 2019 markant zugenommen. Während rassistische Diskriminierung oft im öffentlichen Raum und am Arbeitsplatz stattfindet, nehmen Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund merklich zu.

Die Beratungsstellen des Beratungsnetzes für Rassismusopfer registrierten im vergangenen Jahr 352 Fälle von rassistischer Diskriminierung. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) und des Vereins humanrights.ch hervor. Das sind nicht nur markant mehr als die 278 im Jahr 2018 gemeldeten Fälle, sondern auch deutlich mehr als im bisherigen die 301 aus dem Rekordjahr 2017.

Darum gehts Die 352 registrierten rassistischen Vorfälle in der Schweiz stellen eine markante Steigerung gegenüber den Vorjahren dar

Die meisten Fälle fanden im öffentlichen Raum statt

Als meist genanntes Motiv sticht Fremdenfeindlichkeit hervor

Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund nahmen ebenfalls stark zu

Der öffentliche Raum war dabei mit 62 Beratungsfällen der am stärksten betroffene Lebensbereich. Der Arbeitsplatz mit insgesamt 50 Fällen verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme an registrierten Fällen und liegt neu an zweiter Stelle.

Besonders häufig wurde auch rassistische Diskriminierung in der Nachbarschaft, im Bildungsbereich und bei Kontakten mit der Verwaltung und der Polizei gemeldet. Am häufigsten waren in allen Bereichen Benachteiligungen und Beschimpfungen, es gab aber auch herabwürdigende Behandlung und Verleumdungen.

Fremdenfeindlichkeit

Als Motiv am häufigsten genannt (145 Vorfälle) wurde generelle Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit. Dahinter folgen Rassismus gegen Schwarze mit 132 und Muslimfeindlichkeit mit 55 Nennungen.

Eine deutliche Zunahme gab es bei den Vorfällen mit rechtsextremem Hintergrund. Hier wurden 36 Vorfälle registriert. So berichtete eine Fachperson der Beratungsstelle über verschiedene rechtsextreme Vorfälle in einer Gemeinde, welche von Schülerinnen und Schülern ausgingen. Dabei gab es physische und verbale Übergriffe auf einen dunkelhäutigen Jugendlichen, es wurden aber auch rechtsextreme Symbole verbreitet und Gesten wie der Hitler-Gruss gemacht. Die Beratungsstelle konnte zur Beruhigung der Situation vor Ort beitragen, in dem sie Gesprächsrunden führte und mit Interventionen zur Sensiblisierung beitrug.

Racial Profiling

Auch Racial Profiling war mit 23 gemeldeten Fällen ein Thema in der Beratung. So wandte sich eine Frau an eine Beratungsstelle, weil sie bei der Rückkehr von einer Geschäftsreise als einzige Passagierin von der Flughafenpolizei und dem Grenzwachkorps zur Seite genommen wurde. Obwohl alle ihre Dokumente in Ordnung waren und ohne ihr den Grund zu nennen, wurde sie in einem separaten Zimmer aggressiv befragt, ihr Koffer wurde kontrolliert und sie musste sich ausziehen.

Diskriminierung Racial Profiling Profiling ist zielgerichtetes Kategorisieren von Menschen und findet spontan bei jeder zwischenmenschlichen Wahrnehmung statt. Rassistisches Profiling bezeichnet diskriminierende ungerechtfertigte Personenkontrollen von Personengruppen aufgrund der äusseren Erscheinung. Der Begriff stammt aus den USA, wo Dunkelhäutige überdurchschnittlich viele Personenkontrollen übers sich ergehen lassen müssen. Zwei Voraussetzungen sind für diskriminierendes Profiling ausschlaggebend: Das Verhalten der kontrollierten Person gibt keinen Anlass für die Personenkontrolle. Und die kontrollierte Person wird aufgrund ihres Erscheinungsbilds von den Sicherheitsbeamten als «rassisch», ethnisch oder religiös «fremdartig» wahrgenommen.

Die 352 ausgewerteten Beratungsfälle wurden von 22 Beratungsstellen in allen Regionen zusammengetragen. Der am Montag publizierte Bericht erhebt keinen Anspruch auf statistische Vollständigkeit. Er soll stattdessen einen Überblick über die Erfahrungen von Betroffenen von Rassismus bieten.

Das «Beratungsnetz für Rassismusopfer» Das Beratungsnetz ist ein Netzwerk von derzeit 22 Fachstellen aus der ganzen Schweiz, die Beratungen bei rassistischer Diskriminierung anbieten. Als Joint Venture zwischen dem Verein humanrights.ch und der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus EKR, besteht das Netzwerk seit 2005. Das Joint Venture teilt sich die strategische Planung des Projekts, und die Partnerin EKR beteiligt sich an der Finanzierung. Humanrights.ch ist verantwortlich für die operative Projektleitung.

