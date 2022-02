Zürich - «Rassistischen Inhalt verbreitet» – SVP-Kantonsrat wegen Tweet vor Gericht

Bei einem Attentat in Hanau (D) im Februar 2020 wurden neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet. Der Täter war ein 43-jähriger Rechtsextremer, der anschliessend seine Mutter und sich selbst erschoss. Einen Tag nach der Tat äusserte sich SVP-Kantonsrat Claudio Schmid zum Vorfall. Auf Twitter schrieb er: «In Hanau am ‹Bosporus› zu Frankfurt kam es offenbar zur grossen Bereicherung. Hat natürlich nichts mit der unkontrollierten Masseneinwanderung zu tun und auch nicht mit importierter Gewalt- und Bandenkriminalität.»

Nun musste sich Schmid wegen Rassendiskriminierung vor dem Bezirksgericht Bülach verantworten. Laut Anklageschrift hat er durch diese Äusserung rassistischem Inhalt verbreitet, in dem er den Anschlag in Hanau als «Bereicherung» bezeichnete und dadurch sämtlichen Personen mit Migrationshintergrund die Existenzberechtigung abgesprochen hat.

Vor Gericht sagte Schmid: «Das Statement im Netz war lediglich ein Kommentar, aber keiner mit rassistischem Inhalt. Dass das von der Staatsanwaltschaft so interpretiert wird, ist für mich nicht nachvollziehbar.» Es sei ihm anfänglich nicht bekannt gewesen, dass es sich bei den Opfern um Personen mit Migrationshintergrund handelt. Er habe das Weltgeschehen kommentiert und den Tweet sofort runtergenommen, als er merkte, dass er mit seiner Annahme falsch lag. «Ich ging von einem Bandenkrieg oder Terrorakt aus. Meine Vermutung war, dass der Täter Migrationshintergrund hat», so Schmid.

«Interpretation war komplett falsch»

«Die Interpretation der Staatsanwaltschaft ist komplett falsch und aus der Luft gegriffen», sagte auch sein Anwalt. Sein Mandant habe sich mit dem Begriff Bereicherung nicht über den Tod der Opfer gefreut, wie die Anklage den Tweet interpretierte. «Seine Aussage war eine Kritik an die deutsche Migrationspolitik, die Flüchtlinge als kulturelle Bereicherung bezeichnet.» In der Politik werde der Begriff auch satirisch verwendet, um auf die negativen Folgen der Migration aufmerksam zu machen. Sein Mandant sei deshalb freizusprechen.

Die Anklage forderte hingegen eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 110 Franken sowie eine Busse in Höhe von 2500 Franken. Mit seiner Äusserung habe der Beschuldigte sich auf aus der Türkei stammende Menschen bezogen, indem er den Begriff am Bosporus erwähnte. «Der Beschuldigte setzte somit mit seinem Tweet Personen mit Migrationshintergrund sowie insbesondere aus der Türkei stammende Personen in einer gegen die Menschenwürde verstossende Weise herab», heisst es in der Anklageschrift weiter.