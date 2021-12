Justin Murisier in den Top 10 - «Jetzt ist die Flasche leer» – Marco Odermatt siegt absolut überlegen

Der zweite Riesenslalom von Alta Badia stand an. Während Marco Odermatt am Sonntag noch den Sieg verpasste, machte er es am Montag besser. Der Schweizer gewann und baute seinen Vorsprung im Gesamtweltcup aus.

Odermatt gewinnt überlegen. (Video: SRF)

Marco Odermatt erlebte bisher einen wunderbaren Winter. Der 24-Jährige führt mit grossem Abstand den Gesamtweltcup an. Mit über 100 Punkten liegt er vor dem Österreicher Matthias Mayer. Alexis Pinturault aus Frankreich, der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison, liegt bereits weit zurück. Am Sonntag sprach er von einer «inneren Müdigkeit», die er schon seit mehreren Monaten habe.

Und so wollte Odermatt am Montag im Riesenslalom von Alta Badia das nächste Mal aufs Podest fahren und die Führung im Gesamtweltcup weiter ausbauen. Das schaffte er. Während Odermatt am Sonntag noch den Sieg verpasste, schnappte er sich den dritten Saisonsieg im vierten Riesenslalom der Saison. Sein Sieg? Eine absolute Machtdemonstration. Odermatt führt im Gesamtweltcup nun mit mehr als 200 Punkten vor Matthias Mayer aus Österreich. Doch von Beginn an.

Mehr als eine Sekunde Vorsprung

Im ersten Lauf ging er mit der Startnummer 2 ins Rennen. Und er zeigte einen Super-Lauf. Im ersten Abschnitt verlor er etwas Zeit, dann gab er aber Gas. Die Folge: Rang 1 vor Luca de Aliprandini, der als Erster ins Rennen startete und auch einen ganz starken Lauf zeigte. Der Freund des Schweizer Ski-Stars Michelle Gisin und Odermatt fuhren in eigener Wunder-Liga. Der drittplatzierte Alexander Schmid hatte fast eine Sekunde Rückstand (+0,86 Sekunden).

Und so hatte Odermatt beste Chancen auf den Sieg im zweiten Lauf. Diese nutzte er. Er haute einen Riesen-Lauf raus. Am Ende hatte der 24-Jährige mehr als eine Sekunde Vorsprung auf de Aliprandini (2.) und Alexander Schmid (3.).

«Hoffentlich gehts immer so weiter. Es ist unglaublich. Ich habe am Sonntag gemerkt, da ist noch ein kleines Prozent, es geht noch besser», war Odermatt nach seinem Triumph sichtlich happy. «Ich probiere einfach einen kühlen Kopf zu bewahren, es passiert doch gerade sehr viel. Jetzt ist die Flasche aber doch ein wenig leer, jetzt freue ich mich auf ein paar Tage Pause.»

Murisier auch in den Top 10

Justin Murisier, der nach dem Startlauf auf Rang 10 lag, wurde derweil dank eines Mega-Finishs im zweiten Lauf Sechster. Und Loïc Meillard? Der schrie im Starthäuschen vor dem zweiten Lauf: «Allez, allez, allez.» Pushte sich selbst. Im oberen Abschnitt zeigte er auch eine gute Fahrt, doch dann versaute ihm ein Fehler die Geschwindigkeit und den Lauf (21.). Im Zielraum hörte man dann nur noch ein lautes «Aaaaaaaaaah!», dann verschwand er. (nih)