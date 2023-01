Rastatt: Zwei Mädchen schlagen 14-Jährige spitalreif

Am Bahnhof Rastatt haben zwei 13-jährige Mädchen eine 14-Jährige brutal zusammengeschlagen und sie dabei schwer verletzt.

Sie schlugen und traten auf ihr Opfer ein, auch noch als es schon am Boden lag. Am Bahnhof Rastatt (D) haben zwei 13-jährige Mädchen eine 14-Jährige brutal zusammengeschlagen und sie dabei schwer verletzt.

Aufmerksam auf die Tat von vergangenem Samstag wurde die Polizei erst am Montag, weil in den sozialen Medien ein Video davon kursiert. Die verstörenden Aufnahmen zeigen, wie die 14-Jährige zu Boden gestossen wird und die zwei Mädchen auf sie einprügeln und mehrmals gegen ihren Kopf und Körper treten. Die beiden Angreiferinnen haben das Mädchen laut der Polizei so schwer verletzt, dass die 14-Jährige stationär im Krankenhaus behandelt werden musste, wie die «Bild» schreibt.