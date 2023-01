Freiburger Restaurant«Ratatouille» im echten Leben – gekocht wurde inmitten von Mäusekot

Insgesamt 5200 Franken musste eine Restaurant-Besitzerin gemäss einem Bericht von 20 Minutes an Busse zahlen, nachdem in ihrem Restaurant extreme Hygienemängel festgestellt worden waren. Bereits zwischen 2021 und Anfang 2022 hatte das Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (LSVW) mehrere Kontrollen in dem Freiburger Restaurant durchgeführt, bei denen erschreckende Zustände aufgedeckt wurden.

Mäusekot in den Schubladen

Die Liste der Verunreinigungen ist lang: Der Boden, die Fritteusen und die Regale waren verdreckt. Auf dem Boden, in Schubladen und in der Abstellkammer wurde sogar Mäusekot entdeckt. Die Reinigungsgeräte wurden in direktem Kontakt mit den Lebensmitteln gelagert. Die Küche selbst war in einem renovierungsbedürftigen Zustand: In der Decke wurde ein Loch gefunden, der Boden in der Nähe der Eingangstür war kaputt und auch die Fliesen direkt über dem Waschbecken waren zerbrochen.