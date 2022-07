Basel: Rate mal, in welche Richtung der Dieb mit dem Baum geflohen ist

«Der Dieb fühlte sich wohl wortwörtlich so, als könne er Bäume ausreissen», sagt der Barbesitzer scherzend gegenüber 20 Minuten. Als er am Dienstagmorgen Anfang Mai bei seiner Bar L’Atelier an der Elisabethenstrasse in Basel ankam, fehlte einer seiner Liguster-Bäume vor dem Eingang. Dafür war eine lange Spur aus Topferde am Boden, welche bei der Tramstation Bankverein endete und an der Haltestelle Hirzbrunnen-Claraspital weiterging. So ist davon auszugehen, dass der Dieb mit dem 60-Kilo-Baum in ein Tram stieg.