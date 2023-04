Rad-Klassiker: Rate mal, welche verrückte Aufgabe diese Ziegen und Schafe haben? 

Die Schafe und Geissen am Werk.

Fünf Schweizer sind am Sonntag am Start.

Am Sonntag steht wieder der Rad-Klassiker Paris-Roubaix auf dem Programm. Legendär bei den Rennen: die Kopfsteinpflaster-Abschnitte im Wald von Arenberg. Stürze gehören da eigentlich zum Programm. Dies auch weil das Gras in den Rillen der Steine extrem schnell wächst und den Abschnitt so besonders rutschig macht.