Seltene Motorräder: So teuer sind die exklusivsten Töffs der Welt

Hast du gewusst, dass es weltweit mehr als 660 Millionen Motorräder gibt – ein Drittel davon kurvt allein in Indien herum. Damit sind aber vor allem die klassischen Zweiräder gemeint. Doch es gibt auch Einhörner – seltene Exemplare, die man in freier Wildbahn kaum zu Gesicht bekommt.

1. Neander Turbo Diesel

Die Neander 1400 Turbo Diesel ist zwar nicht das einzige Dieselmotorrad der Welt, aber sie ist und bleibt einzigartig. Wie viel Stück genau gebaut wurden, dass weiss heute niemand mehr so genau. Selbst das Unternehmen, das heute übrigens Aussenbordmotoren produziert, weiss es nicht. Man geht aber davon aus, dass es nicht mehr als 60 Stück waren. Die Limitierung macht die Neander auch so einzigartig. Ursprünglich für knapp 80’000 Franken geplant, wurde sie in Europa schliesslich für um die 135'000 Franken verkauft. Zurzeit wird weltweit kein einziges Exemplar zum Verkauf angeboten, was das gute Stück noch einzigartiger macht.