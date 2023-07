Hailey Bieber: Dieses dezente Make-up kostet 800 Franken

«Latte Make-up, aber von Kopf bis Fuss» – so titelt Hailey Bieber ihr jüngstes Tiktok, in dem sie zeigt, wie sie ein elegantes Make-up in Bronze- und Brauntönen schminkt. Den klingenden Namen hat sich das Model übrigens nicht selbst ausgedacht: Der Look, bei dem man am Ende frisch, aber fast ungeschminkt aussieht, ist der grösste Schminktrend des Sommers und erinnert optisch an die cremige Kaffeespezialität Latte Macchiato.