Warum der Frühlinh 2023 besser ist, als du denkst

Der Böögg brannte dieses Jahr so lang wie noch nie. Es dauerte geschlagene 57 Minuten, bis der Kopf explodierte, so lange wie noch nie. Wird dann der Sommer genauso schlecht wie der Frühling?

Beim Sechseläuten-Umzug in Zürich war das Wetter in diesem Jahr dagegen eher bescheiden.

Wir haben uns wohl oder übel schon daran gewöhnt: In den letzten Wochen regnete es in einer Tour, die Temperaturen stiegen selten über 15 Grad und die Sonne war ein selten gesehener Gast. Heute vor einem Jahr war es derweil sonnig, das Thermometer zeigte damals ganze 27 Grad an. Viele Menschen fragen sich, was eigentlich mit dem Frühling los ist. Ist das noch normal? Wo bleibt die sonnige Stimmung? Fallen die warmen Jahreszeiten komplett ins Wasser?