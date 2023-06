Basel: «Da schaltet man in den Notfall-Modus» – Klub nach Einbruch am Abgrund

Der Basler Kulturklub Humbug im Klybeckareal steht nach einem Einbruch am Abgrund. Dabei wurden wesentliche Teile der technischen Ausrüstung gestohlen, wie das Humbug mitteilte. Eben erst hatte der Klub sich mit einem Crowdfunding vor dem Aus gerettet und findet sich nun in der nächsten Notlage. «Natürlich ist das ein Schockmoment», sagt Mitinitiant des Künstlerkollektivs Gian Luca Hofmann.

Es seien unter anderem ein Endverstärker, diverse Mikrophone, eine Nebelmaschine und ein kleines Ton-Mischpult abhanden gekommen. Obwohl die ganze Ausrüstung versichert sei, renne ihnen nun aber die Zeit davon. Ohne technische Ausstattung sei das Programm im Humbug unmöglich. Da in der Eventhalle des Klubs stets Veranstaltungen laufen, musste schnellstmöglich Ersatzmaterial her.

Noch mehr finanzieller Druck für das Humbug

«In solchen Momenten muss man in den Notfall-Modus umschalten», so Hofmann. Innerhalb von zwei Tagen habe sich notfallmässig eine Ersatzausrüstung auftreiben lassen. «Mietmaterial verursacht neue Kosten. Darüber hinaus ist beispielsweise ein Endstufenverstärker eher ein spezielles Gerät, das nicht so einfach zu finden ist», führt Gian Luca Hofmann aus.