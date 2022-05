Härtefallklausel: Raub, Einbruch, Kindsmissbrauch – so oft sehen Richter vom Landesverweis ab

Richter können trotz obligatorischer Ausschaffung auf die Landesverweisung verzichten, indem sie die Härtefallklausel anwenden. Auch können sie von einer Landesverweisung absehen, wenn die Person in Notwehr oder in einer Notsituation gehandelt hat.

In rund 40 Prozent der Urteile gemäss Ausschaffungs-Deliktskatalog wird die Landesverweisung nicht ausgesprochen: Szene beim Gericht in Siders VS. (Symbolbild)

In 41 Prozent der Fälle konnten die Verurteilten in der Schweiz bleiben. Richter können auf die Landesverweisung verzichten, wenn ein persönlicher schwerer Härtefall vorliegt.

2021 wurden in der Schweiz 1895 Personen des Landes verwiesen, was ähnlich viel ist wie in den vorangegangenen Jahren (2020 waren es 2012 Personen, 2019 waren es 2118). Dies teilte das Bundesamt für Statistik am Montag mit.