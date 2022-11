St. Gallen: Raub und Denkmalschändung bei den Drei Weihern 

Zudem wurden am Freitagabend an der Bützistrasse zwei Personen ausgeraubt.

Am Freitagabend, gegen 21 Uhr, auf dem Weg zu den Drei Weieren gingen ein 23-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau auf der Bitzistrasse an einer Gruppe von Personen vorbei. «Plötzlich traten zwei unbekannte Männer aus der Gruppe heraus und forderten von den Spaziergängern Bargeld», schrieb die Kantonspolizei St. Gallen in ihrer Medienmitteilung vom 19. November.

Als diese nicht auf die Forderungen eingingen, zückten die Täter jeweils ein Messer und forderten erneut die Herausgabe von Geld. «Durch diese Drohung wurde das Portemonnaie an die Täter übergeben, welche Bargeld im Wert von mehreren Hundert Franken und Euro herausnahmen und das Portemonnaie zurückgaben», heisst es im Communiqué weiter. Nachdem noch weitere Wertgegenstände von den Geschädigten gestohlen worden waren, flüchteten die Unbekannten in Richtung Gessnerstrasse. Der 23-Jährige und die 20-Jährige blieben unverletzt. «Stand heute konnte die Polizei noch keine Personen aus der beschuldigten Gruppierung ermitteln, genauso laufen die Ermittlungen zum verübten Vandalismus noch», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, zu 20 Minuten.

Polizei zufrieden mit der Lage

Am selben Wochenende kam es zu Schmierereien am denkmalgeschützten Gebäude beim Mannenweier. Die von den Sprayern verwüsteten Ziegel waren am Mittwochmorgen aber bereits wieder ausgewechselt. «Eine Reinigung ist aufgrund der Gewässernähe leider nicht so einfach umzusetzen», schreibt die Stadt. Da scheint das Auswechseln die einfachere Lösung zu sein.