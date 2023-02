Liestal: Raubgräber gesucht – sie hinterliessen Löcher bei römischer Villa

Nur Waffen- und Drogenhandel sind grösser

Die Raubgrabungen in Munzach seien kein Einzelfall. Laut der Archäologie Baselland werden in der Schweiz und auch weltweit «sehr oft archäologische Funde illegal ausgegraben», was sie der Öffentlichkeit und der Forschung unzugänglich macht. «Die Täter nehmen in Kauf, dass wichtige Informationen zur Erforschung unserer Vergangenheit für immer verloren gehen», heisst es in der Medienmitteilung der Archäologie Baselland.