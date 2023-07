Berlin: Raubtier in Berlin ausgebüxt – die Behörden informieren

Wie die deutsche «Bild»-Zeitung berichtet, rückt die Berliner Polizei mit einem Panzerfahrzeug an. Demnach sei der 15 Tonnen schwere «Survivor» des Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Stahnsdorf in Brandenburg angefahren gekommen. Das Fahrzeug ist voll gepanzert und geländegängig. Wie ein Foto der Bild-Zeitung zeigt, schaut ein vermummter Polizist aus der Luke des Fahrzeugs.