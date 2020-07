Kantonsgericht St. Gallen

Raubüberfälle, Opfer gewürgt, Polizist verletzt – 33-Jähriger schuldig erklärt

Das St. Galler Kantonsgericht hat einen 33-jährigen Mann wegen vier Raubüberfällen und weiterer Straftaten verurteilt. Er erhält eine Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten. Zudem muss er sich einer Therapie unterziehen.

Am Montag gab das Kantonsgericht sein Urteil schriftlich bekannt, rechtskräftig ist es noch nicht. Es legte dem Beschuldigten nur noch vier statt fünf Raubüberfälle zur Last – Überfälle auf Tankstellenshops in Bronschhofen und Wil, eine McDonald's-Filiale in Wil und einen Erotiksalon in St. Gallen. In einem Fall kam das Gericht zu einem Freispruch.