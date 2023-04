Kanton Thurgau: Raubüberfälle um das Doppelte angestiegen

Dieser vermummte Mann stand am 6. März mit einer Pistole bewaffnet in einem Tankstellenshop in Arbon.

Am 8. April wurde eine Volg-Filiale in Roggwil TG überfallen.

Am 8. April wurde in Roggwil eine Volg-Filiale überfallen, der Täter ist noch flüchtig. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Im Kanton Thurgau kommt es immer wieder zu solchen Überfällen, was auch zwei Thurgauer Kantonsräten auffiel. «Raub hier, Raub da - die Schlagzeilen reissen nicht ab», schrieben die beiden SVP-Kantonsräte Pascal Schmid und Denise Neuweiler im Februar in einem Vorstoss an den Regierungsrat.