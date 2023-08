Dielsdorf Zürich: Zwei Frauen nach Raub verhaftet

Es geschah am vergangenen Samstagmorgen in einer Bäckerei in Dielsdorf. Gegen sieben Uhr betrat eine Frau eine Bäckereifiliale an der Wehntalerstrasse und bedrohte das anwesende Personal mit einer Waffe. Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilt, forderte die unbekannte Frau Bargeld und flüchtete in der Folge mit mehreren Hundert Franken. «Für die Flucht nutzte die Frau mutmasslich ein Fahrzeug», so die Kantonspolizei weiter.