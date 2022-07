Romont FR : Raubüberfall auf Bank – Mann bedroht Angestellte mit Messer

Auf eine Bankfiliale in Romont wurde am Freitagmorgen ein Raubüberfall verübt. Dem Täter gelang mit einer unbekannten Geldsumme die Flucht.

Kurz vor neun Uhr am Freitagmorgen wurde der Freiburger Kantonspolizei ein Raubüberfall auf die Freiburger Kantonalbank (FKB) in Romont gemeldet. Unverzüglich wurde ein Polizeidispositiv in der Region aufgezogen, wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt.