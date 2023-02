Grenchen: Raubüberfall bei Lotto-Match

Ein vermummter Mann überfiel am Sonntagnachmittag ein Lotto-Lokal in Grenchen SO.

Am 12. Februar überfiel ein vermummter Mann das Eventlokal «Luxory» in Grenchen während eines Lotto-Matches.

Am Sonntag gab es einen Raubversuch im Eventlokal «Luxory» in Grenchen SO während eines Lotto-Matches, wie die Kapo Solothurn in einer Medienmitteilung bekannt gab. Der Täter, beschrieben als auffallend gross und kräftig, mit einer grauen Sturmhaube maskiert, betrat um kurz nach 14 Uhr das Lokal.