Köniz Liebefeld BE: Raubversuch mit Messer – Täter flüchtet ohne Beute

Am Mittwoch, den 15. März, kurz vor 21 Uhr, kam es an der Schwarzenburgstrasse 112 in der Gemeinde Köniz zu einem Raubversuch auf einen Tankstellenshop, bei dem eine Mitarbeiterin an der Hand verletzt wurde. Die Mitarbeiterin wurde vor Ort durch die Ambulanz versorgt, ehe sie ins Spital gebracht wurde.